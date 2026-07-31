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Sequestrata e restituita la casa occupata dal clan Misso, svolta dopo 28 anni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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allaccio abusivo quinquennale alla rete elettrica
allaccio abusivo quinquennale alla rete elettrica
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Occupava abusivamente un’abitazione del rione Sanità da 28 anni, la famiglia Misso. Ieri, a Celeste Misso, 52 anni, figlia di Umberto Misso (deceduto nel 2014), è stato notificato un decreto di sequestro emesso dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea (procuratore aggiunto Sergio Amato). L’immobile, occupato abusivamente dalla donna e da due suoi figli, si trova in vico Donnaregina: lo sgombero è stato notificato ai Misso dagli agenti del commissariato Vicaria di Napoli e l’immobile è tornato nella disponibilità alla proprietaria.

Le indagini sono state delegate alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
A Celeste Misso e ai suoi due figli, di 20 e 29 anni, viene contestato il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui aggravato dalla circostanza del metodo mafioso e anche un allaccio abusivo quinquennale alla rete elettrica. Il marito di Celeste Misso, Vincenzo Prestigiacomo, venne ucciso in un agguato di camorra il 30 ottobre 2006.

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