Rapina finisce in tragedia a Napoli, muore davanti agli occhi della moglie

Rapina finisce in tragedia a Napoli, anziano muore davanti alla moglie. L’uomo è probabilmente deceduto a causa dello choc provocato dall’assalto del malvivente, come riporta il Mattino, che è stato compiuto nei pressi della stazione centrale intorno alle ore 13.30. L’anziano è deceduto mentre era in auto con la moglie, entrambi 70enni.

La rapina è stata condotta in piazza Principe Umberto, mentre il decesso è avvenuto in via Taddeo da Sessa. La moglie dell’uomo attendeva un’ambulanza, ma i sanitari del 118 quando sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso indaga la polizia di Stato che vaglierà le immagini di videosorveglianza al fine di individuare l’autore della rapina e ricostruire la dinamica del colpo.