Furto alla ristopescheria “Il Sole di Notte” a Sant’Antimo, ladro solitario in fuga con pochi soldi

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La “Ristopescheria degli Artisti” a Sant’Antimo di nuovo vittima di un raid. E’ accaduto nella notte appena trascorsa, e a raccontare quanto accaduto ci ha pensato il proprietario Luca attraverso una serie di video pubblicati sui canali social dell’attività e in cui si rivolge personalmente al ladro.

Nei filmati, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività, si nota un ladro solitario arrivare in bicicletta all’esterno della ristopescheria: successivamente, dopo aver effettuato una serie di giri di ispezione, ha preso a colpire numerose volte la porta d’ingresso, distruggendola per poi introdursi all’interno dell’attività, fuggendo poi via per pochi euro.

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“Siamo nel 2026 e c’è ancora chi commette questo tipo di furti nei negozi. Ma poi per 30-40 euro: è più per il danno che mi hai causato alla porta, che costa più di 1000 euro e ho dovuto far immediatamente riparare, che per il resto. Potevi anche farti male… Che avevi da rubarmi? Potevi fare più soldi mettendoti una borsa sulle spalle e andando a vendere calzini! Questo per dirti cosa? Che puoi guadagnare di più andando a lavorare… Credimi, se ti vedrò passare qui fuori potrei anche offrirti un caffè!”, sono le parole di ironia miste ad amarezza di Luca a seguito del furto e dei danni subiti.