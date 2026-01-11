PUBBLICITÀ

L’attore turco Can Yaman è stato rilasciato questa sera dalla polizia di Istanbul. L’attore era stato fermato poco dopo la mezzanotte a Istanbul nell’ambito di un’indagine su consumo di sostanze stupefacenti e prostituzione.

Yaman era stato arrestato in un night club insieme ad altre sei persone nell’ambito di un’indagine che nelle ultime settimane ha colpito diversi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul.

PUBBLICITÀ

Rilasciato Can Yaman, l’attore era stato arrestato per consumo di droga

A riportare la notizia della liberazione di Yaman i media turchi. Yaman, insieme agli altri arrestati, ha svolto una serie di test presso l’Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe siano state assunte e ha risposto alle domande della polizia.

Le indagini stanno facendo tremare il mondo dello spettacolo in Turchia. Un’operazione non casuale, arrivata dopo che da un mese lo scandalo per uso di droga ha coinvolto giornalisti, influencer, personaggi dello spettacolo, attori fino a toccare anche il presidente della squadra di calcio del Fenerbahce Sadettin Saran. In base a quanto riportano diversi media turchi Yaman sarebbe stato vittima di una soffiata e determinare la sua posizione saranno i risultati dei test effettuati dall’Istituto di medicina forense, ottenuti i quali si capirà se effettivamente il popolarissimo attore turco ha assunto o no stupefacenti.

Nelle stesse ore in cui la polizia controllava i centri della vita notturna a Istanbul la gendarmeria perquisiva i locali dell’hotel Bebek, di proprietà del produttore Muzaffer Yildirim. Quest’ultimo si trova in carcere dallo scorso 5 gennaio, accusato di offrire party privati con tolleranza verso l’uso di droghe. Tre ore di controlli effettuati con l’ausilio di cani antidroga che hanno portato all’arresto dell’attrice di serie tv Selen Gorguzel, della ex presentatrice tv Nilufer Batur Tokgoz e di celebrità del jet set come Ayse Saglam e Ceren Alper.

L’indagine nella cui rete è finito l’amatissimo protagonista della serie “Early Bird” era iniziata lo scorso 5 gennaio con l’arresto di 23 persone a Istanbul, Smirne, ma anche nelle località marittime di Mugla e Denizli. Tra questi l’attore Dogukan Gungor, l’influencer Burak Altindag, la modella e influencer Ceyda Ersoy. Le accuse formulate sono quelle di “possesso di droga a uso personale”, “istigazione all’uso di droga”, “istigazione alla prostituzione”, “mediazione in traffici illeciti legati a prostituzione e stupefacenti”.