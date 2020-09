Riparte ufficialmente la scuola, tutto ciò che bisogna sapere per il ritorno tra i banchi

Oggi, primo settembre 2020, si ritorna ufficialmente la scuola. Questa mattina infatti gli studenti sono attesi in aula per i corsi di recupero. Considerando un 20% di rimandati negli scorsi anni alle superiori, si stima almeno mezzo milione di ragazzi che tornano in classe o ripartono con la didattica a distanza. Prove generali di una ripartenza (prevista per il 14 settembre) sulla quale il governo gioca la sua partita più importante e che, coi contagi in risalita, preoccupa le famiglie e gli insegnanti.

Ripresa della scuola, l’uso della mascherina

Come preannunciato, però, le lezioni tra i banchi di scuola non saranno più le stesse. E’ obbligatorio infatti indossare la mascherina quando si è seduti e non è possibile il distanziamento di un metro. Per chi ha meno di 6 anni, invece, è già previsto che non si debba utilizzarla.

La misurazione della temperatura

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale; la temperatura andrà misurata a casa anche se ci sono Regioni – come la Campania – dove si sta valutando la possibilità di una misurazione di temperatura a scuola. Eccezione per Roma, dove la misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei nidi e nelle scuole dell’infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori che accedono alla struttura. E’ quanto stabilisce il documento della Task Force Scuola Capitolina che ha elaborato le nuove proposte organizzative per la ripresa delle attività di nidi e scuole dell’infanzia di Roma Capitale per settembre 2020. Il documento è stato pubblicato sul sito di Roma Capitale e inviato ai Municipi e alle Coordinatrici delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale.

Ripresa della scuola, il documento dell’Iss per segnalazione casi

L’Istituto superiore di sanità ha realizzato un documento con le regole per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole. Non basterà un singolo caso per chiudere scuola. La Asl valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti nelle ultime 48 ore. Ad ogni scuola viene chiesto di nominare un referente Covid-19, che farà da anello di congiunzione con le Asl e verrà formato sulle procedure da seguire. Al referente saranno segnalati i casi di alunni sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello di controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe.

Ripresa della scuola, test sierologico al personale scolastico

La somministrazione è già stata avviata nel Lazio e in Toscana, mentre è partita lo scorso 25 agosto nelle altre Regioni. Sottoporsi al test è facoltativo. L’assenza del personale scuola in caso di test sierologico positivo sarà assimilata alla quarantena. Alcuni sindacati dei medici di base chiedono che i test vengano svolti nelle scuole o nelle Asl e non negli studi medici privati.

I nuovi banchi

Con la ripresa della scuola, i banchi nuovi verranno forniti da 11 aziende, 7 italiane e 4 straniere, provenienti dall’Ue. A settembre arriveranno i primi, poi inizio ottobre ne arriveranno altri, infine entro fine ottobre arriveranno tutti quelli richiesti, quasi 2,5 milioni, partendo dalle scuole delle zone dove il contagio è più alto. Sono inoltre stati acquistati, singolarmente da alcune scuole, nuovi banchi con i finanziamenti arrivati con il Dl Rilancio; alcuni di questi sono in arrivo in queste ore. (ANSA).