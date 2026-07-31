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Momenti di grande paura nel pomeriggio dello scorso lunedì 27 luglio sul litorale di Castel Volturno, zona Ischitella, dove una famiglia ha rischiato di essere trascinata al largo dalla forte corrente.

Le difficili condizioni del mare, aggravate dal vento e dal maltempo, hanno reso particolarmente pericolosa la balneazione. Determinante è stato il coraggio di due militari della Guardia Costiera, che, pur trovandosi fuori servizio, sono intervenuti senza esitazione.

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Rischiano di annegare in mare a Ischitella, intera famiglia salvata da due militari in borghese

I protagonisti del salvataggio sono lo Sc.2^ Cl. Np/Sm Achille Rega, in servizio presso la Capitaneria di Porto di La Spezia, e lo Sc.3^ Cl. Np Paolino Napolitano, in forza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. I due stavano trascorrendo alcune ore di riposo al Lido Verde quando, intorno alle 17, hanno notato che il mare era particolarmente mosso e che la corrente spingeva con forza verso il largo.

Pochi istanti dopo hanno visto un uomo, distante circa 150 metri dalla battigia, nello specchio d’acqua antistante il Lido Don Pablo, che cercava disperatamente di richiamare l’attenzione chiedendo aiuto. Resisi conto della gravità della situazione, si sono immediatamente tuffati per raggiungerlo. L’uomo era ormai allo stremo delle forze dopo aver ingerito una notevole quantità di acqua marina nel tentativo di contrastare la corrente. Nonostante ciò, ha continuato a segnalare ai soccorritori che la moglie e il figlio si trovavano ancora più lontani dalla riva, in balia del mare agitato.

I due militari hanno quindi proseguito il loro intervento, raggiungendo anche gli altri due familiari e riuscendo, con non poche difficoltà, a riportare tutti e tre in sicurezza sulla spiaggia. Una volta a terra, la famiglia è stata affidata al personale sanitario presente sul posto. Per l’uomo si è reso necessario l’intervento del personale del 118, che ha provveduto a prestargli le prime cure e a sottoporlo agli accertamenti medici necessari dopo la grande quantità di acqua ingerita durante i drammatici momenti trascorsi in mare.

La testimonianza di uno dei due militari eroi

“Nel pomeriggio di lunedì 27 luglio, intorno alle ore 17:00, mentre ci trovavamo liberi dal servizio presso il Lido Verde di Castel Volturno per trascorrere alcune ore al mare, abbiamo notato che le condizioni meteomarine erano particolarmente avverse, con forte vento, mare agitato e una corrente che spingeva verso il largo.

A circa 150 metri dalla battigia, in prossimità del Lido Don Pablo, abbiamo visto un uomo sbracciare e chiedere aiuto. Ci siamo immediatamente diretti a nuoto verso di lui per prestare soccorso.

Una volta raggiunto, l’uomo appariva in evidente difficoltà dopo aver ingerito una notevole quantità di acqua di mare. Nonostante il suo stato di affaticamento, continuava a chiedere aiuto per il figlio e la moglie, che si trovavano poco più indietro, ancora in balia della corrente.

Abbiamo quindi raggiunto, congiuntamente ai bagnini, anche loro, mettendo in salvo l’intero nucleo familiare e accompagnando tutti e tre fino a riva in sicurezza.

Una volta a terra, abbiamo allertato il 118 affinché l’uomo, che aveva ingerito molta acqua, potesse essere sottoposto agli accertamenti sanitari del caso, provvedendo nel frattempo a tranquillizzare lui e i suoi familiari fino all’arrivo dei soccorsi”. E’ il racconto di uno dei due militari, intervenuti e mettendo in salvo la famiglia con un atto eroico.