Rissa a Giugliano, lite tra minori al McDonald’s: 13enne in ospedale

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per un minore ferito. Si tratta di un 13enne che ha riportato traumi multipli al volto, causati verosimilmente da un altro minore, durante una lite. Sarebbe accaduto nei pressi del McDonald’s in via Appia sud, nel Comune di Giugliano in Campania. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ma è verosimile che i due si conoscessero. Il 13enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, per _frattura alle ossa nasali, contusione e distorsione faccia e collo. Indagini in corso per ricostruire l’evento e identificare il responsabile.