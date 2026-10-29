Rissa dopo Puteolana-Portici, convalidati solo 2 arresti per il ferimento di Mario Spedaliere

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Scontri tra ultras della Puteolana e del Portici, già fuori tre tifosi. Il gip di Napoli, Ambra Cerabona ha convalidato due dei cinque arresti in differita notificati ai cinque supporters coinvolti nella rissa scoppiata domenica scorsa dopo la partita disputata a Pozzuoli e culminata con il ferimento del 34enne Mario Spedaliere.

Il giudice ha convalidato l’arresto notificato al 19enne che ha confessato di aver colpito alla testa l’uomo con una mazza di legno, provocandogli la grave ferita per cui Spedaliere è ancora ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Per Emanuele Alfano sono stati dunque disposti gli arresti domiciliari mentre resta in carcere Emanuele Barretta un altro dei partecipanti alla rissa da cui è scaturito il ferimento di Spedaliere: ad inchiodarli le immagini di videosorveglianza della zona nonché i video circolati sui social.

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Non convalidati infine gli arresti notificati agli altri tre maggiorenni: scarcerati Gennaro Pio Volpe per difetto di identificazione, il giovane era difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Simone Grossi. Scarcerati anche Eduardo Marino e Giovanni Pastore.

Le condizioni Mario Spedaliere, il tifoso ferito, restano sempre stazionarie, ma la prognosi resta strettamente riservata. È quanto emerge dal bollettino sanitario diramato dal dottor Salvatore Di Colandrea, responsabile dell’UOSD di Neurorianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.