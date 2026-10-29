Summit del clan filmati fuori le case dei fratelli Moccia, 14 indagati

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Incontri tra esponenti del clan Moccia, frequentazioni con persone gravate da precedenti penali e contatti mantenuti anche dopo le scarcerazioni malgrado le restrizioni. Queste sono alcune delle circostanze emerse dalle indagini del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli contenute nell’ordinanza con la quale la VII sezione penale del Tribunale di Napoli (e non il gip) ha disposto nuove misure cautelari nei confronti dei 14 imputati (e non 15 come precedentemente riportato) al processo al clan Moccia conclusosi nei giorni scorsi, scarcerati nel luglio 2025 per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Le riunioni del clan Moccia beccate dalla videosorveglianza

Grazie la videosorveglianza installata nei pressi delle abitazioni di alcuni imputati, le Fiamme Gialle hanno documentato una serie di incontri e ricostruito rapporti e contatti ritenuti significativi ai fini della valutazione delle esigenze cautelari. Tra questi incontri avvenuti tra la fine del 2025 e il 2026, anche nei pressi abitazioni dei fratelli Moccia. Poi ci sono reiterate visite tra alcuni imputati, riunioni con persone coinvolte altre vicende giudiziarie del sodalizio e frequentazioni con persone condannate per associazione mafiosa o altri reati.

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Documentati anche i contatti tra Antonio, Luigi e Gennaro Moccia e altri persone indicate nell’ordinanza, in un quadro di relazioni che, per i giudici, assume rilievo per la valutazione del rischio di reiterazione delle condotte criminose e della persistente capacità di mantenere il collegamento sul territorio malgrado le restrizioni imposte. Le risultanze del Gico insieme con gli altri elementi acquisiti sono state richiamate dal giudice nella motivazione alla base delle nuove misure cautelari la cui notifica è stata delegata ai carabinieri di diverse località d’Italia.