Rissa sulla nave crociera da Napoli a Palermo, denunciati 13 giovani

Agenti della polizia di frontiera marittima di Palermo hanno denunciato 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, per rissa aggravata.

I fatti si sono svolti nel corso della scorsa settimana, a bordo di una nave da crociera, durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A far scattare l’intervento è stata una segnalazione del personale di bordo che ha allertato la Polmare del capoluogo siciliano in merito ad una violenta colluttazione che ha visto coinvolto un folto gruppo di ragazzi.

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All’arrivo della nave in porto, gli agenti della polizia di Frontiera hanno immediatamente avviato una meticolosa attività d’indagine che, attraverso la visione e l’incrocio dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza di bordo, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare compiutamente tutti i 13 soggetti coinvolti.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, lo scontro ha visto contrapporsi due gruppi di crocieristi: un primo, composto da giovani provenienti dal Salento (imbarcatisi a Civitavecchia) ed un secondo, di ragazzi siciliani (imbarcatisi a Palermo). La scintilla sarebbe scoccata nei pressi della discoteca della nave per futili motivi, presumibilmente a causa di una battuta rivolta ad una ragazza siciliana e non gradita da un giovane del gruppo salentino.