Rita De Crescenzo a ‘Le Iene’: “Guadagno 3mila euro a settimana, dopo un litigio su TikTok sono diventata famosa”

È andato in onda ieri sera a Le Iene il servizio di Nicolò De Devitiis con Rita De Crescenzo. Il giornalista ha seguito la nota tiktoker napoletana in una sua giornata tipo. Dalla mattina, quando si reca dal suo “negozio di fiducia” fino alla sera dove sarà la super ospite di 4 feste.

Ma come è cominciato tutto? Da dove nasce l’incredibile popolarità della De Crescenzo sui social? A raccontarlo è lei stessa: “Stavo litigando con una signora su TikTok e da qui le ho detto ‘Ma ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo’. Svergognata’”. Parole, come anche “formaggino”, che nel tempo sono diventate un vero e proprio slogan.

Rita, inoltre, come spiegato nel servizio, gestisce alcuni posti barca sul Lungomare di Napoli insieme al suo attuale compagno Sasà. E quando finirà tutta questa fama? “Quando finirà finirà, ma è una bella favola che mi sto vivendo. Io non mangio con Tik Tok“. Ad ogni modo, il successo ha portato la tiktoker ad aprire anche il negozio Svergognata Shop o a incidere la sua prima canzone “Svergonata”, colonna sonora di tutte le sue ospitate.

Serate ed eventi che, come ammesso nel servizio, le fruttano circa 3mila euro a settimana. “Tutti fatturati, pago l’iva”, precisa.

Il figlio a 12 anni e il rapporto con il clan, Rita De Crescenzo a Le Iene

La tiktoker ha però un passato caratterizzato anche da problemi con la giustizia e con accuse di legami con la criminalità organizzata. “C’è scritto sul giornale che tu lavoravi per il clan Elia“ chiede la Iena. Accuse prontamente respinte dalla De Crescenzo: “Non ho mai lavorato per il clan Elia“. Il giornalista del Corriere della Sera Fabio Postiglione, invece, spiega: “È un’imputata in un processo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con uno dei clan più potenti di Napoli“. “Non ho più rapporti con nessuno di ‘poco giusto'” si difende ancora Rita.

“Il mio primo marito si chiama Marranzino Ciro, è il figlio della signora Eleonora Contini. È il figlio di Marranzino Raimondo. È stato ucciso mio suocero, fa parte del clan Contini. Queste sono però cose della famiglia e non ne posso parlare” ammette.

“Quando ho fatto un figlio (con Ciro Marranzino, ndr) avevo 12 anni, non sapevo neanche chi fosse questa gente” spiega alla Iena che le chiede delucidazioni in merito. “Mi sono fidanzata a 12 anni. Sono uscita incinta e poi non l’ho visto più, lui ha fatto una strada e io ne ho fatta un’altra”.

Infine, allontanata ogni accusa di camorra: “È solo invidia, ma dove sta questa camorra?“.