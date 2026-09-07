Andrea Kimi Antonelli sulla scia dei grandissimi: con la vittoria a Monza entra già nella storia

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Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina importante della storia della Formula 1 vincendo il Gran Premio d’Italia a Monza. Dopo 60 anni, infatti, un pilota italiano è tornato a vincere sul famoso circuito italiano. L’ultimo era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966, quando aveva conquistato il primo posto alla guida di una Ferrari.

Da quel momento nessun altro pilota italiano era più riuscito a vincere a Monza e per questo il successo di Antonelli ha un significato ancora più speciale. Il giovane pilota italiano ha regalato una grande emozione a tutti i tifosi presenti sul circuito e a quelli che hanno seguito la gara da casa.

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Monza è uno dei circuiti più famosi del mondo ed è conosciuto come il “Tempio della Velocità” per i suoi lunghi rettilinei e per le alte velocità delle macchine. Ogni anno migliaia di tifosi arrivano in Italia per assistere a una delle gare più importanti della stagione.

Per Antonelli la gara non è stata semplice. Il pilota è stato costretto a partire molto indietro a causa di una penalità, ma non si è arreso. Durante la gara ha iniziato una grande rimonta, superando molti avversari e dimostrando grande velocità e concentrazione.

Giro dopo giro, il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni suo sorpasso, sperando di vedere una vittoria italiana. Antonelli ha mantenuto la calma fino alla fine ed è riuscito a tagliare per primo il traguardo.

Quando la sua macchina ha attraversato la linea d’arrivo, a Monza è esplosa la festa. Per i tifosi italiani è stato un momento storico, perché dopo sessant’anni l’inno italiano è tornato a essere protagonista sul circuito brianzolo grazie a un pilota italiano.

La vittoria di Antonelli ricorda quella di Ludovico Scarfiotti del 1966 e crea un importante legame tra passato e presente. Scarfiotti è rimasto nella storia come l’ultimo italiano vincitore a Monza per sei decenni, mentre Antonelli ha avuto il compito di interrompere questa lunga attesa.

La sua vittoria dimostra anche quanto sia importante avere giovani piloti italiani capaci di competere ai massimi livelli della Formula 1.

La giornata di Monza resterà quindi nella memoria degli appassionati italiani: dopo 60 anni la “maledizione” è stata finalmente spezzata e Andrea Kimi Antonelli è diventato il nuovo vincitore italiano del Gran Premio d’Italia.