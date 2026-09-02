Joe Di Marco torna agli XMA Europe Awards: il napoletano è ancora candidato come “Male Performer of the Year”

Dalla scena napoletana al red carpet internazionale. Joe Di Marco torna ancora una volta sotto i riflettori degli XMA Europe Awards, gli importanti riconoscimenti dedicati ai protagonisti dell’industria adult europea, e lo fa con una candidatura che porta nuovamente il nome di Napoli sul palcoscenico internazionale.
Il performer e content creator napoletano è infatti tra i candidati al premio Male Performer of the Year, una delle categorie principali della manifestazione che si terrà ad Amsterdam il prossimo 13 settembre.
Una candidatura che conferma la presenza ormai consolidata di Joe Di Marco ai grandi appuntamenti internazionali del settore. Per lui, infatti, non si tratta di una prima volta: il suo nome è già comparso in passato tra le nomination degli XMA Europe Awards, arrivando a conquistare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.
Dalla nomination al red carpet di Amsterdam
Questa volta Joe Di Marco si prepara a vivere nuovamente l’atmosfera del red carpet di Amsterdam, tra fotografi, protagonisti internazionali e operatori dell’industria.
Una passerella che rappresenta anche un momento importante per il performer napoletano, che negli ultimi anni ha trasformato la propria attività davanti alla macchina da presa in un vero percorso professionale nel mondo del content creation.
«Essere nuovamente nominato è una soddisfazione enorme», potrebbe essere il senso della sua nuova esperienza, che lo porterà a confrontarsi con alcuni dei nomi più importanti della scena europea.
La candidatura come Male Performer of the Year non è però l’unico riconoscimento che riguarda direttamente Joe Di Marco.
Le scene di Joe Di Marco tra le nomination
Il performer napoletano compare infatti anche all’interno di diverse candidature dedicate alle migliori scene.
Tra queste figura “Close-Up”, produzione Dorcel, con Joe Di Marco insieme a Diana Lawrence e Kristof Cale, candidata nella categoria Best Sex Scene — All-Sex.
Il suo nome compare inoltre tra i performer di “Private Gangbangs 4”, altra produzione candidata nella categoria Best Sex Scene — Orgy/Group (Female-Led).
Un risultato che rende ancora più significativa la partecipazione di Joe Di Marco all’edizione 2026 degli XMA Europe Awards: non soltanto una candidatura personale, quindi, ma anche la presenza in produzioni e scene che hanno ottenuto il riconoscimento della giuria del settore.
Un napoletano sul palcoscenico internazionale
La storia di Joe Di Marco parte da Napoli e arriva oggi sui grandi palcoscenici europei dell’intrattenimento per adulti.
Già conosciuto per la sua attività come performer e content creator, negli anni il suo nome è diventato sempre più riconoscibile anche al di fuori dell’Italia. Le candidature agli XMA rappresentano uno dei riconoscimenti più importanti di questo percorso.
Ad Amsterdam, dunque, Joe Di Marco sarà ancora una volta protagonista del grande appuntamento europeo: abito elegante, flash dei fotografi e red carpet saranno il contorno di una serata nella quale proverà a conquistare uno dei premi più ambiti della manifestazione.
E, comunque vada la cerimonia, una certezza c’è già: anche quest’anno il nome di Napoli sarà tra quelli protagonisti sul red carpet degli XMA Europe Awards.