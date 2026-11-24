PUBBLICITÀ

“I nostri figli hanno bisogno di cure, non di ingiustizie”, “la trasparenza non è un favore, ma è un dovere”, “rivogliamo Guido Oppido”. È quanto si legge su un camion allestito da un gruppo di sostenitori del cardiochirurgo Guido Oppido, indagato con altri otto sanitari per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e messo rimasto vittima di un trapianto di cuore fallito.

Il camion con il messaggio ha fatto tappa dinnanzi all’ingresso dell’ospedale Monaldi di Napoli dove il medico lavorava e dove è stata eseguito il delicato intervento.

Più volte, dopo essersi riuniti, un folto gruppo di genitori dei bimbi del reparto di cardiochirurgia pediatrica hanno manifestato a supporto del medico.

Mamma Patrizia: “Odiosa iniziativa a favore di Oppido”

“E’ inaccettabile, oltre che odioso, sapere che ci sia un camion dinnanzi all’ospedale Monaldi con il quale si chiede che torni in servizio il dottore Guido Oppido, accusato dell’omicidio colposo di mio figlio Domenico. Non è rispettoso nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia e soprattutto nei confronti di mio figlio”. Così Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, commenta l’iniziativa di solidarietà messa in atto oggi in favore del cardiochirurgo Guido Oppido.

PUBBLICITÀ