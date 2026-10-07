Roghi a Taverna del Re, ripresa una persona che scavalcava: avanza l’ipotesi del dolo

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“Vanno intensificati i controlli e stiamo aumentando il numero di telecamere, oltre quelle già presenti”. Lo ha spiegato Roberto Fico a proposito della sorveglianza del sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re a Giugliano in Campania, teatro di diversi incendi nelle ultime settimane.

E proprio dalle telecamere già presenti e funzionanti potrebbero arrivare elementi utili alle indagini su chi ha appiccato l’ultimo incendio, ha raccontato il governatore: “C’è stata anche la registrazione di una targa dell’auto di una persona che stava cercando di scavalcare, che è stata vista mentre lo faceva, ma non è stata sorpresa ad appiccare l’incendio; i carabinieri stanno facendo le dovute indagini, ma sappiate che la Regione non si fa intimidire, andremo avanti nello smaltimento delle

ecoballe perché la Regione deve vivere un’altra epoca, un’altra fase”.

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I cittadini: “Fate presto”

Tre i roghi nell’arco di un mese nel sito di Taverna del Re, tra Giugliano e Villa Literno, dove sono stoccate ancora più di un milione di ecoballe. I cittadini sono preoccupati. “Fate presto – dicono – abbiamo diritto a vivere”.

Raffaele Del Giudice, presidente dell’Ato Napoli 1 chiede di ripristinare la presenza dei militari. “Dopodiché – aggiunge – bisogna fare una ricognizione di tutte le isole ecologiche. Inoltre c’è da tener presente il blocco del mercato della plastica, un allarme nazionale. Bisogna, in pratica, impedire che qualche manina faccia ritornare l’emergenza”.