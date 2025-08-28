Si nasconde la cocaina nel retto, detenuto beccato a Salerno

PUBBLICITÀ

Ieri nel Reparto Colloqui, durante un incontro con i congiunti, un detenuto di origini salernitane ha nascosto la droga nelle parti intime. Infatti i suoi movimenti sospetti non sono passati inosservati agli agenti della polizia penitenziaria, che lo hanno sottoposto all’ ispezione del medico di guardia che ne ha disposto il ricovero al pronto soccorso per controlli radiografici. Grazie all’accertamento è emerso la presenta di un ovulo nell’ampolla rettale, che successivamente è stato fatto espellere dai sanitari. Così i poliziotti hanno recuperato l’ovulo con circa 35 grammi di cocaina e hashish. La droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.

Due giorni fa, nella Prima Sezione, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato, in una cella, 2 smartphone funzionanti, 3 caricabatterie e 2 sim. Tutto era nascosto in un foro della parete di una cella coperto dalla staffa che regge il televisore. Immediata la contestazione nei confronti degli occupanti.

“Il compiacimento dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) – dichiara il consigliere nazionale Emilio Fattorello – va ai colleghi in servizio della casa circondariale di Salerno che con vero senso del dovere contrastano l’agire della criminalità”.