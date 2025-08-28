PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaSi nasconde la cocaina nel retto, detenuto beccato a Salerno
Senza categoria

Si nasconde la cocaina nel retto, detenuto beccato a Salerno

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Si nasconde la cocaina nel retto, detenuto beccato a Salerno
Si nasconde la cocaina nel retto, detenuto beccato a Salerno
PUBBLICITÀ

Ieri nel Reparto Colloqui, durante un incontro con i congiunti, un detenuto di origini salernitane ha nascosto la droga nelle parti intime. Infatti i suoi movimenti sospetti non sono passati inosservati agli agenti della polizia penitenziaria, che lo hanno sottoposto all’ ispezione del medico di guardia che ne ha disposto il ricovero al pronto soccorso per controlli radiografici. Grazie all’accertamento è emerso la presenta di un ovulo nell’ampolla rettale, che successivamente è stato fatto espellere dai sanitari. Così i poliziotti hanno recuperato l’ovulo con circa 35 grammi di cocaina e hashish. La droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.

Due giorni fa, nella Prima Sezione, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato, in una cella, 2 smartphone funzionanti, 3 caricabatterie e 2 sim. Tutto era nascosto in un foro della parete di una cella coperto dalla staffa che regge il televisore. Immediata la contestazione nei confronti degli occupanti.

PUBBLICITÀ

Il compiacimento dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) – dichiara il consigliere nazionale Emilio Fattorellova ai colleghi in servizio della casa circondariale di Salerno che con vero senso del dovere contrastano l’agire della criminalità”.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati