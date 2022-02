Partita di calcio finisce nel sangue a Salerno, calciatori e dirigenti mandati all’ospedale dopo la vittoria

Ancora una volta, stavolta di domenica, una partita di calcio di prima categoria è finita in violenza. Succede dopo la sfida tra Asd Atletico San Gregorio e Atletico Faiano, disputatasi ieri pomeriggio nello stadio Delle Donne di Santa Tecla, a Montecorvino Pugliano.

Dopo la partita, stando a quanto scritto sulla pagina social del San Gregorio Magno, “alcuni sostenitori di casa e dirigenti hanno atteso la squadra ed aggredito fisicamente buona parte del gruppo”. Il bilancio – scrive Il Mattino – è di 3 dirigenti e 2 tesserati finiti in ospedale per trauma cranico, fratture del setto nasale e altre ferite.

La denuncia social

«Un fatto di cronaca – le parole scritte nella denuncia social del team di San Gregorio – che non dovrebbe mai accadere per una partita di calcio. Persone che partecipano a questi campionati per passione, si ritrovano a non poter tornare a casa dalle proprie famiglie per aver subito aggressioni. Siamo vicini alle persone coinvolte sperando che ritornino presto a casa e in buona salute. Oggi non ha vinto lo sport, ha vinto la violenza. Queste persone, ovviamente chi è stato protagonista dei gesti, non fanno bene allo sport ma soprattutto alla vita sociale».