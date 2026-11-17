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Sarà un festival punk fin dal titolo, ‘Sanremo 77’, quello firmato da Stefano De Martino, ospite oggi alla Milano Music Week. “Questo è un festival punk, almeno nell’attitudine” ha detto il direttore artistico del prossimo Sanremo, spiegando che “il Festival si può costruire in attesa, come la pesca, o attaccando, costruendo il roaster che ti immagini. Io sono partito dal titolo, ho trattato il Festival come un’opera. Ho messo l’accento sull’edizione, siamo alla 77esima e perciò l’abbiamo intitolato Sanremo 77”. Proprio il 77 è diventata la “guida per tutto il resto: il 1977 è stato – ha ricordato – un anno incredibile per la musica, il 20 ottobre esplode il punk con i Sex Pistols e lo stesso anno esce Staying Alive dei Bee Gees, punk e disco che sembrano opposti e parlano invece la stessa lingua”.

Un festival punk nella composizione del cast: “Quando scegli un big ti appoggi alla sua carriera, quando scegli un emergente – ha sottolineato – decidi di sposare la sua visione, quello che la persona diventerà attraverso Sanremo. Si dice “lasciamo spazio ai giovani” e poi nessuno si sposta”. Invece, se ci sono “il progetto, la canzone”, saranno sul palco del Festival, insieme a “una bella fetta di indipendenti”. Scelte che De Martino rivendica con orgoglio: “Se il Festival va bene è merito di tutti, se va male è colpa mia, quindi va bene che mi prenda delle responsabilità. Non ho paura perché non ho nulla da perdere, sono abbastanza giovane – ha scherzato – per imparare un altro mestiere“.

Le scelte, comunque, non sono semplici: “Tra giovani e big ho ascoltato circa mille canzoni, la difficoltà è sui big quando le cose belle sono tante” ha detto il conduttore del Festival, spiegando che “su un cast ampio si fanno anche ragionamenti industriali: su 23 non si fanno prigionieri, ci vogliono progetto e canzone”. Sul numero di artisti in gara, De Martino ha confermato infatti quota 24: “La linea è andare a letto prima, tornare ad un numero esclusivo, come nella Formula 1, sono molto affezionato a questo numero, per fare bene una cosa devi stare dentro un perimetro”. Anche se “negli ultimi giorni arrivano tanti pezzi inaspettati. Fino a un mese fa non capivo perché Carlo Conti diceva che certe scelte non ti fanno dormire, ora sì”.

Su altre scelte, ha già le idee chiare: “Non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza quella sera, quindi avere cinque nomi. Mi intriga di più – ha spiegato – avere una serie di ospiti”. Riguardo alla possibilità di avere all’Ariston star internazionali, “leggo tante cose ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete, poi se c’è qualcosa vedremo”.

Nell’epoca in cui domina l’ia, la scelta più punk di tutte è stata però chiedere all’artista Marcello Maloberti di creare a mano le grafiche che accompagneranno il festival. Per fare tutti contenti, però, “abbiamo fatto qualcosa che scava nella memoria di tutti, la sigla, che sarà – ha annunciato – quella di Pippo Caruso”.

Se sugli ospiti internazionali c’è ancora riserbo, alcuni esclusi sono invece già confermati: “Arisa confermo che non ci sarà. Ho detto già dei no, mi sembrava rispettoso per alcuni non dover aspettare l’annuncio”. Guai però a chiedergli chi è rimasto fuori: “Da direttore artistico – ha concluso lo showman – sarebbe inelegante”.