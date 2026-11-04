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Scacco alla camorra di Pianura: 28 arresti per droga, estorsioni e armi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scacco alla camorra di Pianura: 28 arresti per droga, estorsioni e armi
Scacco alla camorra di Pianura: 28 arresti per droga, estorsioni e armi
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Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, sta conducendo un’attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di tre sodalizi camorristici operanti nel quartiere Pianura.

Personale della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato Pianura, stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di ventotto soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, vendita abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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