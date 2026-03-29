Scampia in lutto, addio all’imprenditore Giuseppe Martucci

Scampia saluta 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘁𝘂𝗰𝗰𝗶, storico imprenditore conosciuto da tanti cittadini del territorio. Per anni il suo nome è stato legato alla sua attività di arredamenti, punto di riferimento per numerose famiglie della zona. Con il negozio di mobili in via Napoli-Roma, verso Scampia, 𝗠𝗮𝗿𝘁𝘂𝗰𝗰𝗶 ha rappresentato una presenza conosciuta e stimata.