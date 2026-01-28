Scarcerata Tiziana De Donato, è la moglie del narcos di Brusciano

PUBBLICITÀ

Arresti domiciliari. Nonostante le pesanti accuse a suo carico e le dichiarazioni sul suo conto da parte di una sfilza di collaboratori di giustizia. Tiziana De Donato, moglie del narcos Bruno Piacente ‘o cacaglio, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Questa la decisione della Corte d’appello di Napoli che ha accolto l’istanza presentata dai legali della donna, gli avvocati Leopoldo Perone e Isidoro Spiezia.

La donna viene indicata dai collaboratori di giustizia come l’ultimo capo indiscusso dell’organizzazione di narcos con base nella 219 di Brusciano. La 46enne fu arrestata nel novembre 2023 nell’ambito dell’ultima inchiesta sulla mala bruscianese.

PUBBLICITÀ

Sulla sua testa le accuse di numerosi pentiti, tra i quali spicca Mimmo Capocelli, che il 26 settembre 2019 ha rivelato: “Tiziana è la moglie di Bruno “’o cacaglio”; oggi decidono le donne, si fa quello che dice lei, gestisce la droga; Francesco Palermo le ha messo una bomba. So che con il marito Bruno “il cacaglio” girano armati; fa parte dell’associazione e quindi decide anche se si deve uccidere qualcuno”.