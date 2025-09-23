PUBBLICITÀ
Scontri tra ultras durante la festa Scudetto del Napoli, assolti 32 tifosi partenopei

Nicola Avolio
Il Tribunale di Varese (giudice Sagone) al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I supporter (difesi dall’avvocato cassazionista Emilio Coppola) furono coinvolti, con un gruppo di tifosi locali, di una vera e propria guerriglia urbana a margine della partita Monza-Napoli del 14 maggio 2023.

Gli scontri scattarono quando la tifoseria azzurra, dopo il match, iniziarono a festeggiare la matematica vittoria dello scudetto della squadra azzurra in centro a Varese.

Nei pressi di un supermercato una Jeep Renegade tentò addirittura di investire un agente della Polizia di Stato.

LEGGI ANCHE – Lancio di tavoli e sedie tra ultras dopo Turris-Sorrento, emessi 23 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), di cui 7 aggravati poiché già destinatari dello stesso provvedimento, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di 5 e 6 anni, nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra 17 e i 49 anni.

Al termine dell’incontro di calcio Turris-Sorrento dello scorso 26 gennaio, disputatosi presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco, i predetti hanno preso parte ad una rissa che ha visto contrapporsi tifosi appartenenti a due frange del tifo organizzato della locale squadra di calcio.

Nello specifico, i supporter locali, travisati, armati di cinghie e caschi, si sono fronteggiati nei pressi di un esercizio commerciale del corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco utilizzando, altresì, suppellettili, tavoli e sedie dello stesso provocando diversi danni e creando un grave pericolo per la pubblica incolumità nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lancio di tavoli e sedie tra ultras dopo Turris-Sorrento, emessi 23 Daspo

 

