Scorribande armate nell’area nord, spedito ai domiciliari dal Riesame

Era accusato di una serie di scorribande armate l’ultima delle quali avvenuta nel febbraio del 2021. In quell’occasione gli agenti del commissariato di Frattamaggiore intervennero in piazza Risorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un’autovettura. I poliziotti, giunti sul posto, sequestrarono 3 bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, riuscirono a risalire ai due autori. Uno dei due, Pasquale Di Bello, 29enne di Mugnano, fu così arrestato. Nelle scorse ore l’uomo è stato scarcerato: la decisione è stata presa dal tribunale del Riesame di Napoli (VIII sezione) che, in accoglimento dell’appello proposto dagli avvocati Luigi Senese e Emilia Granata, ha concesso a Di Bello gli arresti domiciliari. Di Bello era stato condannato in primo grado alla pena di tre anni e mesi otto di reclusione per i reati di scorribanda armata, alterazione di arma, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Pena che poi veniva ridotta in appello ad due anni e otto mesi di reclusione. Proprio sulla scia degli ottimi risultati ottenuti nel merito relativi alla importante riduzione di pena, gli avvocati, attraverso un’articolata questione di diritto relativa ai limiti di pena che giustificano la misura della custodia cautelare in carcere (questione pienamente condivisa dai giudici del Riesame) hanno chiesto ed ottenuto la concessione degli arresti domiciliari per il loro assistito.