Bomba d’acqua nella notte, Tangenziale chiusa per allagamenti tra Varcaturo e Licola

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Una violenta ondata di maltempo ha messo in ginocchio la viabilità lungo la fascia costiera di Giugliano. Le abbondanti piogge cadute incessantemente dalla serata di ieri fino alle prime ore di questa mattina hanno provocato gravi allagamenti, rendendo impraticabili diversi tratti stradali.

La situazione più critica si registra lungo la Tangenziale, chiusa all’altezza di Varcaturo in entrambe le direzioni a causa degli allagamenti. In alcuni punti, l’acqua avrebbe raggiunto livelli tali da arrivare fino ai finestrini delle automobili, intrappolando diversi automobilisti e rendendo impossibile il transito in sicurezza.

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Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e assistere le persone rimaste bloccate. Gli agenti stanno scortando le vetture in difficoltà, procedendo contromano per consentire agli automobilisti di allontanarsi dalla zona allagata e rientrare in sicurezza verso Lago Patria. Le condizioni della viabilità restano estremamente critiche. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona interessata dagli allagamenti e di prestare la massima attenzione, considerata la situazione in continua evoluzione.

“Tangenziale da Varcaturo a Licola chiusa per allagamenti! La polizia sta scortando le auto contromano per farle rientrare a Lago Patria” si legge sui social.. e ancora: “Tangenziale/Domiziana chiusa altezza uscita Varcaturo, conviene uscire Licola, due auto bloccate nell’acqua”.

Chiusa per allagamenti anche la circumvallazione, altezza rotonda di Melito

Anche la circumvallazione, altezza rotonda di Melito, è stata chiusa al traffico questa mattina.