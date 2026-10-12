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Porte divelte, muri imbrattati con scritte e disegni osceni, televisori smontati. La scuola Pestalozzi finisce nuovamente nel mirino dei vandali. A meno di una settimana dalla prima incursione notturna, durante la quale erano stati provocati ingenti danni alla struttura, l’istituto è stato ancora una volta preso di mira. Un nuovo episodio che ha scatenato la dura reazione del sindaco Massimo Buonanno.

«Ciò che è accaduto di nuovo alla scuola Pestalozzi non è un atto di bullismo, è vera e propria criminalità», ha denunciato il primo cittadino, esprimendo indignazione per l’ennesimo attacco all’edificio scolastico.

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Scuola “Pestalozzi” a Sant’Antimo devastata dai vandali: “E’ la seconda volta in pochi giorni”

Dopo il primo raid, l’amministrazione comunale era intervenuta tempestivamente per ripristinare i locali e garantire il ritorno alla normalità. Interventi seguiti, però, da una nuova incursione vandalica. «Come Amministrazione ci siamo attivati immediatamente, lavorando senza sosta per ripristinare i locali e garantire il ritorno alla normalità. Oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo, intollerabile scempio», ha sottolineato Buonanno.

Per il sindaco non si tratta soltanto di danni al patrimonio pubblico, ma di un attacco all’intera comunità. «Chi compie questi gesti non sta semplicemente danneggiando un edificio: sta attentando a un diritto fondamentale dei nostri ragazzi, quello all’istruzione, e sta cercando di minacciare l’intera comunità e l’operato dell’Amministrazione. Non lo permetteremo».

Sul posto sono intervenute nuovamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare autori dei raid. Decisivo potrebbe risultare l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona e dello stesso edificio scolastico. «Sant’Antimo non si piega di fronte alla criminalità. La scuola appartiene ai nostri giovani e alla nostra comunità, e la difenderemo con ogni mezzo», tuona Buonanno.