Sequestrato camping di 8mila metri quadrati a Palinuro, era totalmente abusivo

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Sequestrato un intero camping a Palinuro, nel territorio di Centola, in un’area di circa 8mila metri quadrati a poca distanza dalla battigia. Il provvedimento è stato eseguito ieri dai militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, su disposizione della Procura della Repubblica, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania. La struttura turistico-ricettiva si trova in un tratto di costa di particolare pregio paesaggistico nella frazione di Palinuro. L’area è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico e rientra nella tutela prevista dal Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.

Il provvedimento arriva al termine di ulteriori accertamenti avviati dopo un precedente sequestro eseguito nel luglio scorso all’interno dello stesso camping. In quell’occasione erano state sequestrate otto case mobili, che secondo gli accertamenti erano in fase di installazione abusiva, con tanto di realizzazione di collegamenti alla rete idrica e fognaria. Dopo quel primo intervento, su impulso della Procura, la polizia giudiziaria ha proseguito le verifiche sulla struttura. Gli accertamenti, anche sulla base delle informazioni fornite dagli uffici tecnici del Comune di Centola, avrebbero fatto emergere l’assenza, fin dall’origine, delle necessarie autorizzazioni.

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In particolare, il camping sarebbe risultato privo di titoli urbanistici e paesaggistici necessari per la realizzazione e l’esercizio della struttura ricettiva, così come delle autorizzazioni relative all’occupazione del suolo demaniale marittimo e allo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Alla luce degli elementi raccolti, il Gip di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro preventivo dell’intera area e della struttura turistico-ricettiva, ora sottoposta al provvedimento dell’autorità giudiziaria.