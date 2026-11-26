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Maxi sequestro di beni, per complessivi 28 milioni di euro per un imprenditore ritenuto legato alla fazione Schiavone del clan dei Casalesi. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.

Il sequestro è stato disposto su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete) e della Questura di Caserta: l’imprenditore di Casal d Principe destinatario del provvedimento è stato già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e le indagini patrimoniali hanno evidenziato una netta sproporzione tra la capacita reddituale e finanziaria del destinatario della misura e del suo nucleo familiare rispetto al quadro delle possidenze accumulate.

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Per gli inquirenti, infatti, i beni a cui sono stati apposti i sigilli sarebbero stati acquisiti attraverso i proventi illeciti derivanti dall’attività criminosa del clan.

I sigilli dell’autorità giudiziaria riguardano diversi complessi aziendali, più di cento immobili, numerosi rapporti finanziari nonché auto di lusso ed imbarcazioni tra la provincia di Caserta e Latina, tutti riconducibili alla famiglia del 67enne Salvatore Borrata.

L’inchiesta della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, spiega una nota a firma del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, “testimonia l’importanza dell’attività di contrasto dei patrimoni di origine illecita che consente di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate e, al tempo stesso, di liberare l’economia legale da indebite infiltrazioni della criminalità, consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza”.