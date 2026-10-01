Sequestro della palestra a Villaricca, arriva la replica della FitActive

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Aveva aperto da pochissimi giorni, ma sono subito scattati i controlli, con successivo sequestro, per la palestra FitActive a Villaricca, in via Santa Rita. Qui gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Luigi Verde, hanno proceduto al sequestro dell’area mentre all’interno erano presenti diverse persone impegnate negli allenamenti.

I controlli nella palestra a Villaricca

Secondo le prime informazioni, nel corso degli accertamenti sarebbero emerse carenze nella documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, con verifiche riguardanti in particolare l’agibilità dei locali, la documentazione in materia di prevenzione incendi e le autorizzazioni previste per l’utilizzo degli spazi come palestra.

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Gli agenti sono intervenuti mentre all’interno della struttura si trovavano diversi utenti intenti ad allenarsi. Al termine dei controlli, la Polizia Locale ha proceduto a porre i sigilli all’area interessata e al sequestro, impedendone la prosecuzione dell’utilizzo.

L’intervento rientra nelle attività finalizzate a verificare il rispetto delle norme amministrative e di sicurezza delle strutture frequentate dal pubblico. Saranno gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti delle autorità competenti a definire nel dettaglio la posizione della struttura e la natura delle irregolarità contestate.

La replica della FitActive

“In merito alla temporanea chiusura della sede FitActive Villaricca di via Santa Rita, l’azienda precisa che il provvedimento è conseguente alla non corretta finalizzazione di una pratica amministrativa. FitActive si assume pienamente la responsabilità dell’errore procedurale riscontrato e si è immediatamente attivata con gli uffici comunali competenti per completare quanto necessario e regolarizzare la propria posizione nel più breve tempo possibile. La società sta collaborando con le autorità e con il Comune affinché tutti gli adempimenti richiesti vengano correttamente perfezionati. Una volta concluso l’iter amministrativo, la sede potrà riprendere regolarmente la propria attività. FitActive desidera inoltre rassicurare gli iscritti, i collaboratori e il personale della struttura, confermando che l’azienda sta operando con la massima attenzione e tempestività per risolvere la situazione. Nel frattempo, tutti gli iscritti della sede di Villaricca potranno continuare ad allenarsi presso i club FitActive di Sant’Antimo e Napoli Birreria, usufruendo regolarmente di tutti i servizi previsti dalla formula All Inclusive: non verranno persi giorni di abbonamento. FitActive ringrazia tutti gli iscritti per la comprensione e la fiducia e conferma il proprio impegno affinché la piena operatività della sede di Villaricca possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile.“