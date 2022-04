“Sesso almeno 4 volte a settimana”, la piccante clausola nel matrimonio tra J.Lo e Ben Affleck

Jennifer Lopez è pronta a sposare Ben Affleck. O almeno così pare per il momento. Visti i precedenti nella vita sentimentale della popstar, infatti, è sempre meglio andare con i piedi di piombo. A fare scalpore è l’accordo prematrimoniale che secondo i media americani J.Lo avrebbe imposto al futuro marito: dovrà infatti garantirle 4 giorni di sesso a settimana.

Sembrerebbe che la famosa popstar leghi questo aspetto a punto preciso dell’accordo, quello sul tradimento, già venuto fuori quando era in odore di fiori d’arancio con l’ex compagno Alex Rodriguez. Secondo Jennifer Lopez garantire rapporti continui eviterebbe eventuali ‘scappatelle’. “Un modo per prevenire il calo della passione o divagazioni fuori dal matrimonio” si legge sui siti di cronaca rosa che riportano la notizia.

La prima storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

La Lopez, che ha 52 anni, e Affleck, di tre anni più giovane, si erano fidanzati per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato assieme nel film Gigli. Tuttavia, l’anno dopo, letteralmente alla vigilia delle nozze, il matrimonio era stato cancellato. La motivazione fornita ufficialmente era stata “la troppa attenzione dei media“. Così, nel gennaio 2004 i due si erano lasciati. Fino all’anno scorso. I due, infatti, si sono ritrovati sul set del film – profetico – Marry Me. Nell’estate 2021, poi, grazie ad alcune fotografie scattate dai paparazzi che li ritraevano in vacanza insieme su un mega yacht, i fan hanno cominciato a sospettare un ritorno di fiamma. Poi confermato dalla coppia nel giro di poche settimane.