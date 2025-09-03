Sfida a colpi di share tra Scotti e De Martino, “La Ruota della Fortuna” batte “Affari Tuoi” e arriva la frecciata

PUBBLICITÀ

«Ehhhh già…». Gerry Scotti, via social, sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull’esito della prima sfida che ieri ha visto ‘La Ruota della Fortuna’ scontrarsi con ‘Affari Tuoi’, vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.

Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi ‘Eh già’, che nell’incipit recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”.

E l’abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l’access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale.

La Rai è dovuta correre ai ripari facendo rientrare a inizio settembre Stefano De Martino. Non poteva essere diversamente considerando che Gerry Scotti nell’ultimo mese e mezzo ha tenuto una media di quasi quattro milioni di telespettatori e del 26.19% di share. Techetechetè non si è rivelato all’altezza, come legge anche il conduttore de La ruota della Fortuna: «In Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità – ha raccontato a Il Messaggero – secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: “La ruota della fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari. Non hanno calcolato il vecchio zio Gerry, però».

È stata brava Mediaset, invece, a credere in quei mesi dell’anno: «Per anni si è praticamente rinunciato a produrre programmi dando per scontato che da maggio a fine settembre a casa non ci fosse nessuno. Canale 5 stavolta ha creduto che ci fossero i presupposti per far bene ed eccoci qui: sta andando benissimo».

Il duello con Stefano De Martino

Gerry Scotti ha commentato anche il paragone che viene fatto tra Pippo Baudo e De Martino, che viene ritenuto da molto il suo erede: «Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati».

Il conduttore racconta anche di uno scambio di messaggi avvenuto con il nuovo rivale: «Mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”. La frase che gli dico ora è questa: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto». Non rinuncia a fargli dei complimenti: «Ha fatto un percorso talmente suo che è difficile da paragonare ad altri: viene dalla danza e si pone in una maniera fisica come mai nessuno ha fatto prima».