Si è svolto a Napoli dal 3 al 5 ottobre 2022, presso il centro congressi della FEDERICO II, il 9 BioM

BioMAP – sta per “Biomonitoring of Atmospheric Pollution” ed è un congresso promosso da un’organizzazione scientifica internazionale che offre l’opportunità per uno scambio di idee tra ricercatori, parti politiche e professionisti delle scienze ambientali che si occupano del monitoraggio ambientale mediante l’utilizzo di organismi animali e vegetali.

Il convegno che viene ospitato ogni 3 anni presso i più prestigiosi Atenei Europei è stato organizzato quest’anno a Napoli dal gruppo di ricerca formato dalle Prof. Simonetta Giordano, Valeria Spagnuolo, il Dr. Fiore Capozzi, la Dr.ssa Maria Cristina Sorrentino e dal giovane ricercatore Dr. Angelo Granata. Larga la partecipazione internazionale con ricercatori provenienti da oltre 15 paesi. Si sono trattate tematiche attuali e innovative quali: il monitoraggio dell’inquinamento dovuto ai NOx mediante l’utilizzo di piante; la stima della presenza di inquinanti tramite la valutazione degli effetti che essi causano sugli organismi vegetali e le metodiche per studiare la deposizione di microplastiche tramite l’uso di crittogame.

Il link del progetto https://biomap9.azuleon.org/