Si finge cieco per 20 anni, marito e moglie arrestati a Castellammare

Oggi il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di una coppia di coniugi stabiesi.

Sono gravemente indiziati do truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico in atti pubblici mediante induzione in errore di medici inquadrati in strutture pubbliche, relativi alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento erogate ad uno dei due coniugi (il marito), riconosciuto falsamente cieco assoluto sebbene fosse solo ipovedente.

Sequestro 124mila euro

L’odierna misura cautelare costituisce l’epilogo di investigazioni svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza Castellammare di Stabia e coordinate da questa Procura, in seguito all’esecuzione, data 29 novembre 2024, di un decreto di sequestro preventivo per equivalente, per l’importo di 124.794,05, nei confronti dei medesimi indagati che, in concorso tra loro, avevano dissimulato una parziale capacità di vedere di uno dei coniugi arrestati, determinando l’indebita corresponsione allo stesso, da parte dell’INPS, per oltre 20 anni, di una maggiore pensione e relativa indennità accompagnamento, per un importo superiore complessivamente a 150mila euro, sebbene lo stesso conducesse una vita senza necessità di ausilio alcuno.

Beccato allo sportello bancario

Le indagini, espletate mediante attività tecniche, acquisizioni documentali e servizi di osservazione e pedinamento, hanno accertato la capacità dell’uomo di orientarsi in luoghi pubblici affollati e negli spazi, anche non frequentati quotidianamente, senza mostrare alcun tipo di impedimento o indecisione, nonché di svolgere quotidiane operazioni, come le interazioni con uno sportello bancomat o il riporre il denaro nel proprio portafogli dopo aver ricevuto – e controllato – il resto per una commissione effettuata in un esercizio commerciale, incompatibili con una condizione di cecità assoluta.

Falso esame

Refrattari ai provvedimenti cautelari reali già eseguiti, all’atto della visita medica di revisione disposta dall’Ufficio INPS territorialmente competente, a seguito di comunicazione da parte della Guardia di Finanza, gli odierni arrestati hanno reiterato le condotte simulatorie volte a far ritenere l’uomo completamente non vedente e quindi non autonomo, anche mediante la presentazione degli esiti di una visita oculistica, non approfondita, che aveva basato la diagnosi su un esame strumentale risalente al 2010, ritenuto falso sulla scorta delle emergenze investigative, effettuato appena 3 mesi dopo e da parte di un altro sanitario, rispetto all’analogo esame effettuato dall’INPS all’esito del quale l’indagato era stato declassato a cieco parziale.

Le condotte descritte traevano in inganno la commissione medica giudicatrice, che, benché a conoscenza dell’esistenza di un’indagine per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato in ordine alla simulazione di cecità totale, in maniera evidentemente non sufficientemente approfondita, non riteneva necessaria la prescrizione di ulteriori esami strumentali e confermava la condizione di cecità assoluta dell’uomo.

I consulenti per accertare la cecità

Significativa, in proposito, è la circostanza per cui un dirigente di medicina legale dell’Asl NA3 Sud, già facente parte della commissione che aveva escluso la condizione di cecità assoluta dell’uomo, е un medico oculista, consulente tecnico della Procura, al termine della visione di alcune riprese video del soggetto percettore dei maggiori ratei pensionistici, hanno affermato che il soggetto destinatario dell’odierna misura cautelare aveva posto in essere azioni assolutamente incompatibili con la condizione di cecità assoluta.