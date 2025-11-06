PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a...
CronacaCronaca locale

Si presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a Casoria

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Si presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a Casoria
Si presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a Casoria
PUBBLICITÀ

Convocato in caserma per una notifica ma ci si reca armato di coltello. E’ successo a Casoria, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 18enne per porto abusivo di arma.

Si presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a Casoria

Durante la compilazione della notifica, i carabinieri hanno avvertito un forte odore di marijuana.

PUBBLICITÀ

Temendo che potesse nascondere droga, lo hanno perquisito e di una dose o di una bustina di erba hanno trovato un coltello a farfalla lungo 21 centimetri.

L’immediata conseguenza dell’allarmante scoperta è stata ovviamente il sequestro dell’arma, a cui è seguita la denuncia per porto abusivo di arma ai danni del giovane.

Ragazza rapinata e trascinata per metri, paura all’uscita della metro a Napoli

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati