Convocato in caserma per una notifica ma ci si reca armato di coltello. E’ successo a Casoria, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 18enne per porto abusivo di arma.
Si presenta in caserma con un coltello in tasca, denunciato 18enne a Casoria
Durante la compilazione della notifica, i carabinieri hanno avvertito un forte odore di marijuana.
Temendo che potesse nascondere droga, lo hanno perquisito e di una dose o di una bustina di erba hanno trovato un coltello a farfalla lungo 21 centimetri.
L’immediata conseguenza dell’allarmante scoperta è stata ovviamente il sequestro dell’arma, a cui è seguita la denuncia per porto abusivo di arma ai danni del giovane.
