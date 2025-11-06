PUBBLICITÀ
Ragazza rapinata e trascinata per metri, paura all’uscita della metro a Napoli

Gianluca Spina
Paura nella serata di mercoledì 5 novembre a Gianturco dove, intorno alle 19, una ragazza sarebbe stata aggredita da una banda di rapinatori all’uscita della stazione della Linea 2 della metropolitana. La giovane, appena uscita dalla stazione, sarebbe stata avvicinata da alcune persone a bordo di un’auto, che avrebbero tentato di rubarle il cellulare. La vittima avrebbe provato a opporsi, ma sarebbe rimasta bloccata con le dita nello sportello del veicolo utilizzato dai rapinatori e trascinata per alcuni metri lungo la strada. A intervenire sarebbe stato un poliziotto fuori servizio, che sarebbe riuscito a bloccare l’auto e a fermare uno dei presunti responsabili.

Sulla vicenda, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sono in corso approfondimenti da parte della Questura di Napoli. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a ricostruire con precisione l’accaduto.

