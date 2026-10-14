Smartphone scovati nel carcere di Poggioreale, scatta il sequestro

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Ancora sequestri di telefoni cellulari nel carcere di Poggioreale. Gli agenti della Polizia Penitenziaria ne hanno sottratto 8 smartphone di ultima generazione e un micro cellulare alla disponibilità dei detenuti insieme con un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi di sostanze stupefacenti.

“Questa operazione – dichiarano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio dell’ Uspp – conferma l’impegno quotidiano degli agenti del carcere di Poggioreale nel garantire la sicurezza all’interno dell’istituto. Però solo l’abnegazione non basta: servono investimenti adeguati e strumenti tecnologicamente avanzati per contrastare l’introduzione dei cellulari in carcere perché ogni telefono sequestrato è un canale di comunicazione illecito con l’esterno sottratto alla criminalità organizzata“. “Agli agenti di Poggioreale– concludono i due sindacalisti – che lavorano alacremente lontano dai riflettori a dispetto del deficit di organico e di una popolazione carceraria di 2300 unità, va il nostro plauso per il loro impegno nel mantenere quotidianamente l’ordine e la sicurezza”.

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