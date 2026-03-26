Sorpresi con il coltello nei bagni della scuola, denunciati due 15enni a Scampia

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Nella mattina di mercoledì, la Polizia di Stato ha denunciato due 15enni napoletani, per concorso in porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un istituto scolastico in via Arcangelo Ghisleri per la segnalazione di due giovani studenti armati di coltello.

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I poliziotti, giunti immediamente sul posto, sono stati avvicinati da un professore dell’istituto scolastico il quale ha riferito loro di aver notato due giovani studenti armeggiare con un coltello all’interno di un bagno.

Gli agenti hanno intercettato i ragazzi, entrambi minorenni, che sono stati trovati in possesso di un coltello a farfalla con lama lunga 10 cm; pertanto, entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e contestualmente riaffidati ai genitori.