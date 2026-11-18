PUBBLICITÀ

La Giunta regionale della Campania ha disposto, con propria deliberazione, la sospensione temporanea e in via cautelare del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, dall’esercizio delle funzioni, con decorrenza immediata.

“La sospensione opera nelle more del procedimento di risoluzione del contratto e di decadenza dall’incarico, che la Giunta si è riservata di avviare non appena acquisita la documentazione necessaria e comunque entro sessanta giorni”, si legge in una nota. Russo è destinatario di un invito a comparire per l’interrogatorio preventivo nell’ambito di un’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione.

PUBBLICITÀ

Sospeso il dg dell’ASL Napoli Sud 3, l’azienda era coinvolta nell’inchiesta Soresa

L’inchiesta è quella relativa alla Soresa e al relativo sistema corruttivo disegnato dalla Dda di Napoli (pm Woodcock e Colonna Romano), che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di tredici misure cautelari.

“Il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria. È adottato in autonomia rispetto alle valutazioni rimesse all’Autorità giudiziaria e unicamente a tutela dell’interesse pubblico alla continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla regolarità e alla trasparenza dell’attività contrattuale dell’Azienda”, prosegue la nota.

L’esercizio temporaneo delle funzioni di direzione e gestione dell’Asl Napoli 3 Sud è affidato alla dott.ssa Tiziana Spinosa, direttore generale dell’Asl di Benevento, “in possesso di elevati requisiti professionali e di specifiche capacità organizzative. La dott.ssa Spinosa conserva l’incarico presso l’Azienda di provenienza, senza compensi aggiuntivi, assicurando la continuità della gestione di entrambe le Aziende. Per l’intera durata dell’incarico è responsabile della gestione complessiva dell’ASL Napoli 3 Sud ed è l’unica titolare dei poteri di gestione e della rappresentanza legale”.

“La Giunta le affida il mandato di garantire la piena continuità dei servizi ai cittadini, di rafforzare i presìdi di controllo e di assicurare tutte le condizioni di legalità, trasparenza e regolarità nell’operato dell’Azienda, in piena collaborazione con l’Autorità giudiziaria e con gli organi di controllo regionali”, informa palazzo Santa Lucia.