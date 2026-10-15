Spacciava banconote da 100 euro di ottima fattura, arrestato falsario a Napoli

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Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia Stella che hanno setacciato le strade del quartiere Pendino. Durante le perquisizioni i i militari del nucleo operativo hanno arrestato il 51enne Giuseppe Patrociello. Nell’appartamento dell’uomo sono stati rinvenuti 28 grammi di marijuana. Durante la ricerca della droga i carabinieri si sono imbattuti in un nascondiglio creato ad arte con delle calamite messe per reggere un piccolo soppalco.

Nel buco, però, non droga ma tanti soldi. Decine di banconote da 100 euro. Soldi che sembravano nuovi e che per i quali è stato necessario un accertamento specializzato da parte del nucleo anti falsificazione monetaria di Napoli. Il reparto specializzato dell’Arma ha accertato che si trattassero di soldi falsi per un totale di 21mila e 800 euro. Le indagini proseguono mentre il 51enne, trasferito in carcere, deve rispondere di detenzione di droga e detenzione di banconote false.

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