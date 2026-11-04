Tentato omicidio del fratello di Pisacane, scarcerato Bevivino

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Tentato omicidio del fratello di Fabio Pisacane, Vincenzo Bevivino lascia il carcere. Questa la decisione presa nei confronti del giovane condannato solo pochi giorni fa a cinque anni di reclusione insieme a Vincenzo Rossi. Si tratta di un importante

risultato difensivo con il gip che ha accolto in pieno le argomentazioni presentate attraverso istanza dai legali del giovane, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Di Lorenzo, disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Un risultato tutt’altro che scontato, raggiunto nonostante la particolare gravità dei fatti contestati all’imputato e la presenza, a suo carico, di precedenti penali specifici e reiterati, circostanze che rendevano particolarmente complesso ottenere un’attenuazione della misura cautelare. I due penalisti sono riusciti così ad ottenere per il loro assistito una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione carceraria.

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