Spaccio di droga tra Giugliano e Qualiano, scattano 4 arresti: i nomi

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Il primo blitz nel parcheggio di un centro scommesse in via San Francesco a Patria a Giugliano. Un uomo è in auto e passa due buste di cellophane ad altre due persone, in cambio di una mazzetta di contanti. Coloro che prendono in consegna il carico hanno 42 e 34 anni. I militari sono di passaggio e vedono tutto. Finiscono tutti in manette: si tratta del 42enne Antonio Russo, il 32enne Luigi Cesario e il 34enne Antonio Perrotta. Nelle buste 100 dosi di cocaina e nelle tasche dell’uomo in auto banconote per 445 euro. Sequestrate altre 3 dosi della stessa sostanza e circa 300 euro in contante, trovati nelle disponibilità del 42enne. Sono tutti ai domiciliari, in attesa di giudizio per detenzione e spaccio di stupefacenti.

In manette per lo stesso reato anche il 32enne Giovanni Chianese. Ancora gli stessi carabinieri l’hanno sorpreso in piazza Roselli a Qualiano mentre cedeva droga ad un cliente giovanissimo poi fuggito. L’uomo nascondeva 18 dosi di cocaina, 7 di crack e 324 euro: è’ stato portato in carcere.

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