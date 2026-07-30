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Fermo non convalidato ma emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questa la decisione presa dal gip Valentina Giovanniello per Giuseppe Muscariello, il 19enne della Sanità accusato di aver esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo del 33enne Germano Saponaro.

Spari a via San Sebastiano, carcere per Giuseppe Muscariello

Al ragazzo, assistito dall’avvocato Carla Maruzzelli, viene contestata anche l’aggravante dell’associazione camorristica. Inoltre dovrà rispondere anche di evasione dai domiciliari dove era ristretto in seguito ad un furto.

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Il giovane si era presentato in questura domenica sera e aveva confessato davanti al pm Cristina Curatoli e al dirigente della Squadra mobile Mario Grassia. Gli investigatori erano però già risaliti a lui attraverso le immagini della videosorveglianza. Muscariello ha raccontato Ha raccontato di essere uscito dagli arresti domiciliari per andare nella zona di piazza Bellini, dove sarebbe stato aggredito da un coetaneo.

Il ragazzo ha poi aggiunto di girare armato dopo essere stato bersaglio di alcuni colpi nella zona del Cavone. Sull’origine della pistola ha sostenuto di averla trovata in salita Scudillo, dentro un pacco nascosto da un uomo.