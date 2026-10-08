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Spiragli di futuro per il teatro Sannazzaro, dal MiC: “In corso procedura per l’acquisizione”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Spiragli di futuro per il teatro Sannazzaro, dal MiC:
Spiragli di futuro per il teatro Sannazzaro, dal MiC: "In corso procedura per l'acquisizione"
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Si intravedono spiragli di futuro per il teatro Sannazaro dopo il rogo del 17 febbraio di quest’anno. Dal MiC – retto dal ministro Giuli – fanno il punto della situazione. «Il Ministero della Cultura – fanno sapere dal Collegio Romano – che è in corso la procedura per l’acquisizione del Teatro Sannazzaro di Napoli, in attuazione dell’impegno assunto dal Ministro Alessandro Giuli».

Spiragli di futuro per il teatro Sannazzaro, dal MiC: “In corso procedura per l’acquisizione”

A dieci mesi dall’incendio che ha distrutto lo storico teatro di via Chiaia il meccanismo di acquisizione da parte del Mic del teatro si è attivato.

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«Il MiC – spiegano gli addetti ai lavori – ha già inserito nel programma triennale degli investimenti le risorse necessarie all’acquisto e ha avviato con l’Agenzia del Demanio la verifica di congruità. Il completamento dell’istruttoria richiede la raccolta della documentazione e lo svolgimento dei sopralluoghi necessari a valutare lo stato di conservazione dell’immobile dopo l’incendio. Le condizioni di sicurezza dell’edificio e il sequestro del sito condizionano i tempi dell’operazione». Queste le motivazioni del rallentamento dell’operazione alla quale sta lavorando il Prefetto Michele Di Bari per dare un colpo di acceleratore.

«Resta fermo l’obiettivo del MiC di acquisire il teatro nel più breve tempo possibile, una volta disponibili tutti gli atti e conclusa la valutazione. Il MiC è, dunque, già pronto a procedere non appena sarà concluso l’iter»

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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