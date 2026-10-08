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Si intravedono spiragli di futuro per il teatro Sannazaro dopo il rogo del 17 febbraio di quest’anno. Dal MiC – retto dal ministro Giuli – fanno il punto della situazione. «Il Ministero della Cultura – fanno sapere dal Collegio Romano – che è in corso la procedura per l’acquisizione del Teatro Sannazzaro di Napoli, in attuazione dell’impegno assunto dal Ministro Alessandro Giuli».

Spiragli di futuro per il teatro Sannazzaro, dal MiC: “In corso procedura per l’acquisizione”

A dieci mesi dall’incendio che ha distrutto lo storico teatro di via Chiaia il meccanismo di acquisizione da parte del Mic del teatro si è attivato.

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«Il MiC – spiegano gli addetti ai lavori – ha già inserito nel programma triennale degli investimenti le risorse necessarie all’acquisto e ha avviato con l’Agenzia del Demanio la verifica di congruità. Il completamento dell’istruttoria richiede la raccolta della documentazione e lo svolgimento dei sopralluoghi necessari a valutare lo stato di conservazione dell’immobile dopo l’incendio. Le condizioni di sicurezza dell’edificio e il sequestro del sito condizionano i tempi dell’operazione». Queste le motivazioni del rallentamento dell’operazione alla quale sta lavorando il Prefetto Michele Di Bari per dare un colpo di acceleratore.

«Resta fermo l’obiettivo del MiC di acquisire il teatro nel più breve tempo possibile, una volta disponibili tutti gli atti e conclusa la valutazione. Il MiC è, dunque, già pronto a procedere non appena sarà concluso l’iter»