Sprint del Napoli per Mainoo, pronto l’affondo a gennaio per il centrocampista

Torna molto forte il nome del centrocampista inglese sul taccuino di Manna per la finestra di mercato invernale.

L’interesse per Mainoo

La società azzurra non ha mai nascosto il proprio interesse per Kobbie Mainoo. Il centrocampista classe 2005 ha sempre fatto gola ad Antonio Conte grazie alle sue caratteristiche. Tanta quantità in mezzo al campo è quella che serve in un periodo di emergenza come quello che sta vivendo il Napoli.

A fare compagnia ad Anguissa e De Bruyne, nella lista dei centrocampisti infortunati, è arrivato anche Billy Gilmour. Lo scozzese ha rimediato un infortunio che rende ancora più vulnerabile la stabilità del Napoli in quel reparto.

Per fronteggiare questi indisponibili bisogna intervenire sul mercato. Manna e tutta la società sembra puntare forte per strappare in prestito Kobbie Mainoo al Manchester United. I Red Devils non dovrebbero opporre troppa resistenza dato lo scarso minutaggio conferito a Mainoo in stagione. Appena 261 minuti in 10 presenze. Di certo non una colonna portante dello United.

Quello che fa aumentare l’entusiasmo sono gli esempi di calciatori che uscendo dal Manchester United trovano finalmente la loro dimensione. Ad esempio Antony che sta facendo benissimo al Betis Siviglia, oppure lo stesso Scott McTominay, divenuto idolo di una città.

Le alternative

Al Napoli, un centrocampista di quantità a gennaio, serve urgentemente. L’entusiasmo è molto alto per l’arrivo di Mainoo ma non è sicuro. In caso dovesse saltare la trattativa che porterebbe l’inglese a Napoli, si sono già valutate delle alternative.

i nomi sono Soungoutou Magassa del West Ham e Johan Manzambi del Friburgo, due nomi non blasonati, ma che potrebbero essere delle occasioni. Mentre restano sullo sfondo profili come Ederson dell’Atalanta e Leon Goretkza, di cui si era parlato molto.

I rientri dei centrocampisti del Napoli slittano ancora, i risultati continuano ad arrivare ma la finestra di mercato di gennaio serve urgentemente per mettere le toppe dove serve.