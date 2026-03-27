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Preoccupazione per Aka7even, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi coinvolto in un incidente in auto. A rivelarlo è stato LDA, suo amico e collega.

I due hanno recentemente partecipato insieme alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.

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Aka7even non si presenta al firmacopie per un incidente, LDA: “E’ traumatizzato”

In un video pubblicato ieri 26 marzo dalla pagina X @LDAeAKA7evenupdates, Luca D’Alessio (figlio di Gigi, questo il suo vero nome) ha spiegato cos’è accaduto al collega e amico purtroppo assente all’incontro con i fan presso il centro commerciale di Chieti “Centro d’Abruzzo”.

“Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi”. Inizia così il discorso di LDA dal palco del centro commerciale, annunciando l’assenza del collega. “Oggi ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. Lui era in macchina, si è fatta male la persona che era in motorino – continua D’Alessio –. Però era veramente tanto scosso quindi è rimasto un po’ traumatizzato da quello che è successo”.

LDA aggiunge inoltre: “Mi sembrava giusto che ci fossi io qui, ci sono persone che hanno speso tempo e soldi per essere qui. Per professionalità e giustizia sono venuto. Scusate se non c’è Luca: io firmerò e farò foto con tutti, com’è giusto che sia. Però mi dispiace, spero di recuperare presto. Sta bene, non facciamo allarmismo”.

Le parole di Aka7even

Un’ulteriore rassicurazione sì e da parte di Aka7even stesso. Via Instagram story, ha scritto: “A malincuore, per cause di forza maggiore, oggi non potrà essere all’instore di Chieti. Con voi ci sarà comunque LDA a rappresentarci. Io sarò lì con il cuore, con tutto il mio affetto e il mio calore. Ci rifaremo presto”, e poi un cuore rosso per i fan che lo amano moltissimo.