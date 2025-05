Stefano De Martino, l’esperto di gossip: “Ha avuto rapporti con uomini potenti”

PUBBLICITÀ

È di nuovo sotto i riflettori Stefano De Martino, ma questa volta non per un nuovo programma televisivo o un successo professionale. L’ex ballerino e oggi affermato conduttore si ritrova travolto dal consueto chiacchiericcio che il successo inevitabilmente trascina con sé. Un intreccio di parole, allusioni e silenzi che negli ultimi giorni ha infiammato il gossip.

Tutto è partito da un momento apparentemente innocuo: un bacio sulla guancia ricevuto da Mahmood durante un concerto. Un gesto affettuoso tra amici, ma sufficiente a riaccendere la curiosità attorno alla vita privata di De Martino. Poco dopo, è toccato all’amico storico Marcello Sacchetta – ballerino professionista lanciato da Amici – aggiungere altra benzina sul fuoco.

Intervistato da La volta buona, Sacchetta ha scelto una frase criptica quanto eloquente: “Se il mio cellulare potesse parlare…”, riferendosi al lungo legame personale e professionale con De Martino. E nel primo episodio del suo nuovo podcast In camerino, con ospite proprio Stefano, ha aggiunto: “Abbiamo vissuto tanti momenti, tante nudità insieme. Non abbiamo potuto dire tutto”. Parole che, come spesso accade, hanno lasciato spazio a interpretazioni e supposizioni.

A cogliere la palla al balzo è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha rilanciato: “Marcello dice tante baggianate ultimamente, ma questa storia è vera. Stefano agli inizi della sua carriera avrebbe avuto più volte rapporti con uomini potenti”. Rosica non parla di certezze né fa nomi, ma insinua dinamiche di potere che avrebbero protetto De Martino nei primi anni della sua ascesa.

Tuttavia, il tono cambia sul finale: “Oggi è un grande professionista, rispettoso e leale. Lo giudicheremo da ora in poi, non dal passato”. Rosica ha poi rivelato che Stefano, attualmente, sarebbe single e frequenterebbe “tre ragazze”, tra cui la nota influencer Angela Nasti.

Nessuna replica, solo silenzio

Stefano De Martino, da parte sua, non ha commentato. E forse non lo farà. Una scelta che appare sempre più consapevole: “Una smentita è una notizia data due volte”, avrebbe confidato a chi gli è vicino. Un atteggiamento che mira a disinnescare, più che alimentare, il circo mediatico.

Nel frattempo, il pubblico continua a seguirlo e apprezzarlo per la sua evoluzione da ballerino a conduttore versatile e misurato. Il gossip va e viene, ma la carriera – quella vera – resta. Ed è lì che, per ora, Stefano sembra voler restare.

