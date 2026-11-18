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Si è svolta lunedì, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, una riunione operativa tra l’Amministrazione comunale di Napoli, la Struttura Commissariale Straordinaria per le Periferie di nomina governativa e una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. L’incontro ha rappresentato un momento di verifica e condivisione sullo stato di avanzamento dei programmi di riqualificazione urbana, sicurezza e inclusione sociale nell’area nord della città. Un risultato reso possibile grazie all’attività di regia dell’Ufficio di Gabinetto del Comune di Napoli, guidato da Maria Grazia Falciatore, che ha assicurato il necessario raccordo strategico tra i diversi assessorati, i dirigenti tecnici, la Municipalità 8, la Struttura Commissariale e gli enti territoriali coinvolti.

Nuovi alloggi e lavori di rigenerazione a Scampia e Secondigliano

Ad aprire i lavori è stata l’Assessora all’Urbanistica, Laura Lieto, che ha tracciato il bilancio degli interventi a Scampia e Secondigliano. L’Assessora ha sottolineato che il modello di rigenerazione adottato è stato condiviso con la comunità locale e i comitati territoriali. Dopo la demolizione delle Vele, l’attenzione è ora rivolta alla riqualificazione della Vela Celeste. Quest’ultima ospiterà un hub di comunità e sarà la sede di articolazioni istituzionali dello Stato per garantire un presidio stabile sul territorio.

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Sul fronte abitativo, il piano prevede la realizzazione di 508 nuovi alloggi ad alta efficienza energetica con fondi PNRR per circa 3.000 residenti. Già nei primi mesi del 2027 partirà il trasferimento dei primi nuclei familiari in 168 unità abitative. Proseguono inoltre i lavori di rigenerazione sul Lotto P (primi 60 alloggi già avviati su un totale di 380). Ampio spazio è stato dedicato poi al Polo Universitario della Federico II (Facoltà di Medicina), sorto sull’area dell’ex Vela H. L’infrastruttura, di proprietà comunale e concessa in uso all’Ateneo, rappresenta oggi un presidio culturale e sociale di valore strategico, i cui benefici sono già tangibili per l’intera comunità locale.

Riqualificazione dell’area del Campo Rom di Scampia

Il Subcommissario, Giovanni Esposito, ha confermato il cronoprogramma degli interventi commissariali, la cui ultimazione è fissata al 31 dicembre 2027. Tra i punti cardine figura il superamento del Campo Rom di Scampia e la bonifica dell’area. Suddetta in sinergia con i lavori di rimozione dei cumuli di rifiuti effettuati dall’Esercito Italiano sulle rampe perimetrali dello svincolo. È stato, poi, illustrato il percorso di inclusione condotto insieme ai Servizi Sociali, alla Curia e ai volontari della Chiesa “Santa Maria della Speranza“. Attraverso uno Sportello dedicato, i nuclei familiari hanno potuto scegliere tra l’assegnazione di un alloggio o un contributo per l’autonomia abitativa. A questo segue un successivo monitoraggio continuo sull’obbligo scolastico dei minori. Ultimate le verifiche giudiziarie, si procederà alla progressiva liberazione dell’area dove si prevede di realizzare un campo da rugby. Quest’ultimo si affiancherà alla piscina comunale la cui ristrutturazione terminerà ad aprile 2027. Parallelamente è pronta a partire la riqualificazione di 23 immobili di edilizia residenziale distribuiti nelle diverse Municipalità cittadine (durata lavori prevista tra i 3 e i 9 mesi), mentre prosegue il presidio e il controllo del territorio da parte dell’Unità Operativa di Scampia della Polizia Municipale.

I componenti della Commissione parlamentare presieduta dall’on. Alessandro Battilocchio, con l’on. Penza, hanno preso atto dell’avanzato stato di attuazione delle progettualità rese possibili dalla ingenti risorse stanziate e dalla capacità del Comune di Napoli di spenderle, sottolineando come il metodo di lavoro adottato, fondato sulla continuità amministrativa, sul contrasto all’addensamento abitativo e su un forte coordinamento istituzionale, costituisca un modello operativo replicabile anche in altre periferie del Paese.