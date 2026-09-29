Tante novità dentro YouTube: ecco cosa cambierà tra 2026 e 2027 per la televisione del futuro

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Durante l’evento Made on YouTube 2026, Google ha presentato un pacchetto di aggiornamenti particolarmente ampio, destinato a ridefinire l’esperienza della piattaforma tanto sugli smartphone quanto sugli schermi televisivi di ultima generazione: la conferma, ancora una volta, dell’ambizione di diventare il centro dell’intrattenimento domestico, una delle missioni più ambiziose mai tentate.

Tra le novità più rilevanti figurano i feed personalizzati che permetteranno agli utenti di creare sezioni dedicate attraverso semplici conversazioni con l’app, organizzate per stati d’animo specifici, routine quotidiane o interessi più recenti, con debutto previsto su web, mobile e TV negli Stati Uniti.

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Ask YouTube si arricchisce inoltre di funzionalità commerciali, fornendo raccomandazioni video organizzate con tabelle comparative dei prodotti direttamente all’interno della conversazione con l’assistente.

Feed, commenti e shopping: la piattaforma diventa più conversazionale

I commenti riceveranno presto il supporto per le GIF, disponibili sia sui video tradizionali sia sugli Shorts, con una libreria dedicata integrata direttamente nell’app mobile per facilitare la ricerca delle immagini animate più adatte al contesto della conversazione in corso.

La messaggistica integrata si arricchisce inoltre di chat di gruppo in diversi paesi, trasformando YouTube in uno spazio sempre più ibrido tra piattaforma di visione e strumento di comunicazione sociale tra utenti con interessi condivisi e passioni comuni. Le funzionalità commerciali di Ask YouTube, in particolare, aprono scenari interessanti per gli inserzionisti: tabelle comparative capaci di mettere a confronto prodotti e servizi diversi potrebbero presto includere anche comparazioni tra piattaforme di casino online in Italia o tra e-commerce dedicati a prodotti B2B.

YouTube Music introduce invece “La tua playlist di podcast”: un’esperienza guidata dall’intelligenza artificiale che ogni settimana propone un’anteprima parlata di una selezione di show consigliati che sia però completamente non-interattiva per l’utilizzatore finale, perfetta per chi preferisce ascoltare piuttosto che scorrere manualmente il catalogo di contenuti audio.

Il nostro futuro sarà fatto di contenuti brevi, doppiaggio automatico e grandi eventi?

YouTube si è molto concentrata nel “potenziare” il suo comparto di video verticali: gli shorts, ad esempio, guadagneranno una nuova funzione chiamata “Shorts Series” pensata per organizzare i contenuti in stagioni ed episodi distinti, un po’ come accade su Netflix o Prime Video.

Tra le novità più ambiziose per i video normali, invece, figura la possibilità per i creator di offrire il doppiaggio automatico in diretta, previsto come progetto pilota per il 2027: una traduzione in tempo reale pensata per rendere gli streaming live accessibili a un pubblico internazionale molto più ampio di quello attuale. Anche gli inserzionisti di comparti particolarmente competitivi osserveranno con interesse questi sviluppi: pensiamo ai gameplay di slot online digitali declinate attraverso contenuti verticali, oppure a chi si riprende in diretta e trasmette contenuti con una costanza giornaliera.

Questa evoluzione porta al centro anche il rapporto tra creator e pubblico: se YouTube diventa sempre più simile a una televisione personalizzata, per chi produce contenuti la sfida sarà costruire appuntamenti riconoscibili, capaci di accompagnare gli spettatori nel tempo; serie, rubriche e dirette potranno favorire questa continuità, mentre i video brevi offriranno un primo contatto con nuovi utenti, all’interno di un progetto editoriale coerente.