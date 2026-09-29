Il tempo libero degli italiani si sposta online: cresce anche il comparto dei giochi a distanza, con un concessionario napoletano tra i protagonisti

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Streaming, gaming e app di intrattenimento occupano una fetta sempre più grande delle giornate degli italiani, mentre il settore dei giochi a distanza registra numeri da record: tra le concessioni ADM del comparto c’è anche una società con sede a Napoli.

Il digitale conquista il tempo libero

Gli italiani passano online una quota crescente delle proprie giornate, e sempre più spesso lo fanno per intrattenersi, oltre che per fare acquisti. Un’analisi diffusa nei giorni scorsi ha messo in fila i dati AGCOM sul traffico e sui consumi digitali, mostrando come il traffico dati medio giornaliero delle linee broadband sia salito dell’11,8% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Streaming, podcast, social network e piattaforme di gioco sono ormai accessibili ventiquattro ore su ventiquattro, e questo ha cambiato il modo in cui si organizzano le pause, le serate e persino gli spostamenti. Nello stesso periodo i videogiocatori italiani hanno superato quota 14 milioni, con una media di quasi otto ore settimanali dedicate al gioco digitale, una cifra che tra i più giovani sale ulteriormente. Il quadro che emerge è quello di un Paese che ha spostato buona parte del proprio tempo libero dentro la rete, tra acquisti, intrattenimento e gestione delle pause quotidiane.

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Vincitu, una concessione ADM con radici a Napoli

In questo scenario cresce anche il comparto dei giochi a distanza regolati, che include casinò online, poker e slot digitali offerti dai concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le società titolari di concessione ADM per il gioco a distanza figura anche Vincitu, un operatore che ha scelto Napoli come sede legale e che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta di intrattenimento digitale. Sulle pagine dedicate ai singoli operatori, Casinos.com, portale indipendente che segue da tempo l’evoluzione dei bonus proposti dai casinò online in Italia, raccoglie anche le informazioni sul codice promo Vincitu, con una panoramica di come funziona l’offerta di benvenuto riservata ai nuovi iscritti e dei requisiti da rispettare per utilizzarla. Una guida pensata per chi vuole capire come funziona il meccanismo prima di aprire un conto di gioco, più che per spingere all’iscrizione.

I numeri di un comparto in trasformazione

I dati confermano che non si tratta di un fenomeno isolato. Secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, nel 2025 i giochi online hanno superato per la prima volta i 100,8 miliardi di euro di raccolta, pari a oltre il 60% dell’intero mercato nazionale dei giochi pubblici, mentre il canale fisico è sceso sotto i 65 miliardi. A trainare il comparto sono soprattutto i giochi di abilità a distanza, tra cui poker online e casinò virtuali, che da soli raccolgono 81,2 miliardi di euro, quasi la metà dell’intero mercato. Un trasferimento di abitudini che riguarda il gioco regolato tanto quanto riguarda streaming e social, e che si inserisce nella più ampia transizione digitale del tempo libero descritta dai dati AGCOM.

Uno spostamento che si vede anche nel modo in cui le persone accedono ai servizi: sempre meno da postazione fissa, sempre più da smartphone, tra una pausa lavoro e uno spostamento in metropolitana o in autobus. È lo stesso schema di consumo già osservato per lo streaming video e per i social network, applicato a un settore, quello del gioco a distanza, che negli ultimi anni ha investito molto proprio sulle applicazioni mobile e sulla semplificazione delle procedure di registrazione e verifica del conto, restando comunque vincolato agli stessi controlli previsti per l’accesso da computer.

Un settore regolato, che chiede consapevolezza

La crescita del comparto online resta comunque legata a un impianto di regole rigido: solo i concessionari autorizzati da ADM possono offrire gioco a distanza in Italia, con obblighi di identificazione dei conti, limiti di puntata e strumenti di autolimitazione a disposizione dei giocatori. Le informazioni su gioco consapevole e sui rischi legati a un uso non equilibrato del gioco sono raccolte sul portale gioco.adm.gov.it e sul sito di Gioca Responsabile, punti di riferimento istituzionali per chi vuole approfondire il tema al di là della semplice curiosità verso un bonus o un’offerta di benvenuto.

Anche per questo motivo, le guide agli operatori come quella citata sopra si concentrano soprattutto sulla spiegazione dei meccanismi, dei tempi di accredito e dei requisiti di puntata previsti dalle offerte di benvenuto, più che sull’entità delle cifre in palio: capire come funziona un bonus prima di attivarlo resta il modo più semplice per usarlo in maniera consapevole, evitando di lasciarsi guidare solo dal numero più alto tra quelli pubblicizzati dai vari operatori del settore.

Occhio anche alla sicurezza online

Il fatto che una parte crescente della vita quotidiana passi dagli schermi comporta anche una maggiore esposizione ai rischi legati alla rete, dai conti di gioco alle app di messaggistica più diffuse. Ne abbiamo parlato anche in un nostro approfondimento sulle truffe “zero-click” su WhatsApp, che spiega come riconoscerle e come proteggersi, un tema che vale la pena tenere presente ogni volta che si aprono nuovi account o si gestiscono pagamenti online.

Conclusione

Tra streaming serale, partite online e gestione di conti di gioco, il tempo libero degli italiani continua a spostarsi sempre più dentro la rete. Un cambiamento che riguarda anche Napoli, città che ospita uno dei concessionari ADM del settore, e che conferma quanto il digitale sia ormai parte integrante delle abitudini quotidiane, tra opportunità di intrattenimento e necessità di muoversi con attenzione.