Temperature in calo e la pioggia non molla Napoli: il meteo di oggi

A Napoli, la giornata di oggi, martedì 10 febbraio, sarà caratterizzata da tempo instabile, con nubi sparse e piovaschi già dalle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno a tratti intermittenti, alternate a momenti di variabilità.

Nel corso della serata sono previste possibili schiarite, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che agevoleranno anche le migliaia di persone che già a partire dal tardo pomeriggio si recheranno in zona Fuorigrotta per assistere a Napoli-Como di Coppa Italia.

Le temperature percepite oscilleranno tra una minima di 9 gradi e una massima di 13 gradi. Il mare si presenterà mosso, mentre i venti soffieranno fino a 7 nodi, contribuendo a rendere l’aria più fresca.