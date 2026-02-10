PUBBLICITÀ
HomeMeteoTemperature in calo e la pioggia non molla Napoli: il meteo di...
Meteo

Temperature in calo e la pioggia non molla Napoli: il meteo di oggi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

A Napoli, la giornata di oggi, martedì 10 febbraio, sarà caratterizzata da tempo instabile, con nubi sparse e piovaschi già dalle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno a tratti intermittenti, alternate a momenti di variabilità.

Nel corso della serata sono previste possibili schiarite, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che agevoleranno anche le migliaia di persone che già a partire dal tardo pomeriggio si recheranno in zona Fuorigrotta per assistere a Napoli-Como di Coppa Italia.

PUBBLICITÀ

Le temperature percepite oscilleranno tra una minima di 9 gradi e una massima di 13 gradi. Il mare si presenterà mosso, mentre i venti soffieranno fino a 7 nodi, contribuendo a rendere l’aria più fresca.

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati