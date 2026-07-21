Temptation Island, Sabrina vuole un bacio da Lory: il fidanzato Giovanni su tutte le furie

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La relazione tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island, in programma mercoledì 22 luglio su Canale 5, mostrano infatti un momento destinato a far discutere i telespettatori.

Nel video trasmesso al termine dell’ultima puntata, Sabrina si rivolge al tentatore Lorenzo “Lory” Ferrari con una domanda diretta e inequivocabile: «Vuoi darmi un bacio?».

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Una scena che arriva pochi minuti dopo il secondo rifiuto della giovane al falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Giovanni.

Sabrina rifiuta il falò e continua il percorso nel villaggio

La decisione di non accettare il confronto immediato con Giovanni rappresenta un ulteriore segnale della crisi che sta attraversando la coppia.

Nel corso delle settimane trascorse nel villaggio delle fidanzate, Sabrina ha instaurato un rapporto sempre più stretto con Lory Ferrari, confidandosi con lui e mostrando un coinvolgimento che puntata dopo puntata è apparso sempre più evidente.

La richiesta di un bacio potrebbe ora rappresentare il passaggio decisivo di questa conoscenza, destinato a cambiare definitivamente gli equilibri del programma.

Giovanni sempre più deluso

Nel villaggio dei fidanzati, Giovanni Grazioso continua a vivere con sofferenza quanto sta accadendo.

Dopo il rifiuto del secondo falò di confronto, il giovane si è mostrato profondamente amareggiato, arrivando ad ammettere di non riconoscere più la donna con cui ha condiviso sei anni di relazione.

Le immagini mostrate durante il reality hanno aumentato i suoi dubbi e le sue paure, mentre il legame tra Sabrina e il tentatore sembra rafforzarsi giorno dopo giorno.

“Sto mettendo al primo posto la mia felicità”

Sabrina, dal canto suo, ha spiegato alle altre partecipanti di sentirsi cambiata e di star vivendo un percorso personale importante.

La giovane ha raccontato di aver scoperto aspetti di sé che non erano mai emersi durante la lunga relazione con Giovanni e di voler finalmente dare priorità alla propria felicità.

Parole che lasciano intuire come la storia tra i due possa essere ormai vicina alla conclusione.

Cosa accadrà nella prossima puntata

L’attenzione dei fan del programma è ora concentrata sulla puntata del 22 luglio, quando verrà svelata la risposta di Lorenzo Ferrari alla richiesta di Sabrina.

Se il bacio dovesse concretizzarsi, per la coppia formata da Sabrina e Giovanni potrebbe davvero arrivare il momento della resa dei conti definitiva.